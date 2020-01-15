Анчелотти рассказал об адаптации в "Эвертоне"

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Анчелотти рассказал об адаптации в "Эвертоне"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал об адаптации в английском клубе. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, специалист возглавил "ирисок" 21 декабря 2019 года. До этого он тренировал "Наполи".

"Болельщики фантастически приняли меня. За это я им очень благодарен. Это очень захватывающий опыт. "Эвертон" - прекрасный клуб с невероятной историей и традициями. Я нашел новую семью, которая действительно важна для меня.

В этом клубе я увидел много хорошего: тренировочный комплекс, болельщики. У нас невероятные амбиции. Мы должны быть терпеливыми и сделать все для достижения успеха", - сказал Анчелотти.

После 22 туров чемпионата Англии "Эвертон" занимает 11 место в турнирной таблице.

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