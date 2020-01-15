Анчелотти рассказал об адаптации в "Эвертоне"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал об адаптации в английском клубе. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Напомним, специалист возглавил "ирисок" 21 декабря 2019 года. До этого он тренировал "Наполи".
"Болельщики фантастически приняли меня. За это я им очень благодарен. Это очень захватывающий опыт. "Эвертон" - прекрасный клуб с невероятной историей и традициями. Я нашел новую семью, которая действительно важна для меня.
В этом клубе я увидел много хорошего: тренировочный комплекс, болельщики. У нас невероятные амбиции. Мы должны быть терпеливыми и сделать все для достижения успеха", - сказал Анчелотти.
После 22 туров чемпионата Англии "Эвертон" занимает 11 место в турнирной таблице.
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|Команда
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|Вулверхэмптон
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|22
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|9
|Кристал Пэлас
|22
|29
|10
|Арсенал Лондон
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|28
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|Эвертон
|22
|28
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|Саутгемптон
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|Ньюкасл Юнайтед
|22
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|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|24
|15
|Бернли
|22
|24
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|Вест Хэм Юнайтед
|21
|22
|17
|Уотфорд
|22
|22
|18
|Астон Вилла
|22
|21
|19
|Борнмут
|22
|20
|20
|Норвич Сити
|22
|14