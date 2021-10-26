Анчелотти рассказал об отношениях с Винисиусом

Фото: инстаграм Винисиуса/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал об отношениях с бразильским вингером команды Винисиусом Жуниором в преддверии матча с "Осасуной" в 11-м туре Ла Лиги.

"Отношения с Винисиусом? Нет, это не отношения отца-сына, у меня есть дети (смеется). У нас прекрасные отношения, мне не нужно делать ничего особенного. Мне не надо его мотивировать, он сам очень вдохновлён.

Что мне больше всего нравится в Винисиусе, так это то, что он не перестает стараться и проявляет большую активность. Теперь его качество оценивается по достоинству. Но мы должны помнить, что он много работает. Он создает много шансов. Ему нужно улучшить владение мячом, но он может это сделать. Он скромен и любит работать.

Я говорю ему, чтобы он не обращал внимание на соперников-фанатов (отсылка к Пике)", - сказал итальянский тренер.

Игра между "Реалом" и "Осасуной" пройдет завтра, 27 октября. Начало встречи запланировано на 22:30 (мск).

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