Анчелотти рассказал об ожиданиях от матча с "Зальцбургом"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти рассказал о том, чего ждать от матча 1/8 финала Лиги Европы с "Зальцбургом". Об этом сообщает Football Italia.

Матч пройдет завтра, 7 марта, на стадионе "Сан-Паоло".

"Команда очень замотивирована, а атмосфера спокойная. Это будет особенный матч, на карту много поставлено.

Мы знаем, что "Зальцбург" будет много атаковать. Завтрашний матч может помочь нам разработать план на ответную встречу", - сказал тренер.

"Наполи" занимает 2 место турнирной таблицы, имея в активе 56 баллов.

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