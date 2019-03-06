Анчелотти рассказал об ожиданиях от матча с "Зальцбургом"
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти рассказал о том, чего ждать от матча 1/8 финала Лиги Европы с "Зальцбургом". Об этом сообщает Football Italia.
Матч пройдет завтра, 7 марта, на стадионе "Сан-Паоло".
"Команда очень замотивирована, а атмосфера спокойная. Это будет особенный матч, на карту много поставлено.
Мы знаем, что "Зальцбург" будет много атаковать. Завтрашний матч может помочь нам разработать план на ответную встречу", - сказал тренер.
"Наполи" занимает 2 место турнирной таблицы, имея в активе 56 баллов.
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