Анчелотти рассказал, почему ушел из ПСЖ в 2013 году

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Анчелотти рассказал, почему ушел из ПСЖ в 2013 году

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал, почему он принял решение покинуть "Пари Сен-Жермен" в 2013 году.

"Возглавить ПСЖ мне помог Леонардо, которого я тренировал, когда он еще был футболистом. Тогда катарцы только купили клуб. Меня заинтересовал этот проект. Мы изменили структуру тренировок, изменили рацион питания и другие вещи. Но на второй сезон руководство стало предъявлять мне претензии. Мне сказали, что я буду уволен в случае поражения от "Порту" в Лиге чемпионов. Поэтому уже в феврале я решил уйти, хотя мне предлагали новый контракт", - приводит слова Анчелотти Get French Football News.

Под руководством Анчелотти ПСЖ стал чемпионом Франции в сезоне-2012/2013.

Не пропустите: Анчелотти высказался о возможном уходе Асенсио из "Реала". | http://soccernews.ru
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