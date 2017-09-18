Анчелотти: "Роббен не сыграет с "Шальке" из-за гриппа"
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заявил, что полузащитник команды Арьен Роббен пропустит матч 5-го тура чемпионата Германии против "Шальке".
"У Роббена грипп, поэтому он не поможет нам в матче с "Шальке". Это будет сложный матч. Соперник хорошо играет в атаке и обороне. Впрочем мы обретаем все больше уверенности с каждым матчем. Надеюсь, что мы разовьем успех в матче с "Шальке", - цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.
Матч "Шальке" - "Бавария" состоится 19 сентября и начнется в 21:30 мск.
Не пропустите: Гвардиола: "Я хотел заполучить Сане и де Брюйне еще в "Баварии". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Ари вернется на поле в ноябре
-
Карвахаль: "Я бы солгал, если бы сказал, что не думал о капитанской повязке"
-
Эррера продлит соглашение с "Манчестер Юнайтед"
-
Путь на вершину: "Шальке" против "Баварии"
-
Новая жертва для "Барселоны": на "Камп Ноу" ожидают "Эйбар"
-
В рамках третьего раунда Кубка лиги "Ливерпуль" навестит "Лестер"
-
Кроос вернулся в строй
-
Пятов рассказал, кто был его кумиром в детстве
-
Кришито: "У нас собраны профессионалы, поэтому мы показываем хороший футбол"
-
"Эспаньол" - "Сельта" - 2:1 (обзор)
-
"Эспаньол" одержал победу над "Сельтой"
-
Невилл: "Валенсия просто великолепен, он сильный, быстрый, поддерживает атаку и не делает ошибок"
-
Клопп: "Я очень счастлив, что у нас есть Соланке"
-
Хеведес вернулся в общую группу
-
20 лучших игроков, с которыми работал Гвардиола
-
Семин недоволен судейством в матче против "Амкара"
-
Строотман: "Для сборной Нидерландов настали сложные времена"
-
Гаджиев: "В целом, в обороне сыграли очень надежно"
-
"Зенит" - "Уфа" - 3:0 (обзор)
-
В Питере без сенсаций: "Зенит" громит "Уфу"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|4
|10
|2
|Ганновер 96
|4
|10
|3
|Бавария Мюнхен
|4
|9
|4
|Шальке
|4
|9
|5
|Хоффенхайм
|4
|8
|6
|РБ Лейпциг
|4
|7
|7
|Аугсбург
|4
|7
|8
|Гамбург
|4
|6
|9
|Штутгарт
|4
|6
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|4
|5
|11
|Герта
|4
|5
|12
|Байер Леверкузен
|4
|4
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|4
|4
|14
|Вольфсбург
|4
|4
|15
|Майнц 05
|4
|3
|16
|Фрайбург
|4
|2
|17
|Вердер Бремен
|4
|1
|18
|Кельн
|4
|0