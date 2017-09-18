Анчелотти: "Роббен не сыграет с "Шальке" из-за гриппа"

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти заявил, что полузащитник команды Арьен Роббен пропустит матч 5-го тура чемпионата Германии против "Шальке".

"У Роббена грипп, поэтому он не поможет нам в матче с "Шальке". Это будет сложный матч. Соперник хорошо играет в атаке и обороне. Впрочем мы обретаем все больше уверенности с каждым матчем. Надеюсь, что мы разовьем успех в матче с "Шальке", - цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.

Матч "Шальке" - "Бавария" состоится 19 сентября и начнется в 21:30 мск.

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