Анчелотти: "Рома" не аутсайдер, но мы заставили ее играть так, как ей не нравится"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти пообщался с журналистами после матча чемпионата Италии с "Ромой"» (1:1).

"Мы играли очень хорошо, самоотдача команды мне понравилась. Несмотря на быстро пропущенный гол, мы оказывали на соперника давление на протяжении всех 90 минут.

"Рома" не аутсайдер, но мы заставили ее играть так, как ей не нравится, заперли на ее половине. Пусть нам и приходилось сваливаться во фланги чаще, чем хотелось.

Большую часть матча мы провели в штрафной "Ромы". И пусть нам не хватало реализации, это уже детали. У "Ромы" результативная команда, и мы создали множество голевых моментов, заставив соперника обороняться", – сказал Анчелотти. | http://soccernews.ru