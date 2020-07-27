Анчелотти считает, что "Милан" обязан продлить контракт с Ибрагимовичем

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что "Милан" должен продлить контракт со Златаном Ибрагимовичем.

Соглашение 38-летнего игрока рассчитан до фактического окончания сезона. "Милан" готов продлить контракт со шведом и платить ему 4 млн евро в год. Футболист просит 6 млн в год.

"Милан" обязательно должен продлить контракт со Златаном. Он незаменим", - цитирует специалиста Radio Rai.

Напомним, Анчелотти на протяжении 9 лет тренировал "Милан".

В январе Ибрагимович вернулся в "Милан" и с тех пор забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.

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