Анчелотти считает, что "Милан" обязан продлить контракт с Ибрагимовичем
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти заявил, что "Милан" должен продлить контракт со Златаном Ибрагимовичем.
Соглашение 38-летнего игрока рассчитан до фактического окончания сезона. "Милан" готов продлить контракт со шведом и платить ему 4 млн евро в год. Футболист просит 6 млн в год.
"Милан" обязательно должен продлить контракт со Златаном. Он незаменим", - цитирует специалиста Radio Rai.
Напомним, Анчелотти на протяжении 9 лет тренировал "Милан".
В январе Ибрагимович вернулся в "Милан" и с тех пор забил 8 голов и сделал 4 ассиста в 18 матчах.
Не пропустите: "Милан" возобновил интерес к Алексею Миранчуку. | http://soccernews.ru
главное
-
Gazeta Sporturilor: Луческу покинул киевское "Динамо" через 4 дня после назначения
-
Клопп высказался о переходе Ловрена в "Зенит"
-
"Ливерпуль" объявил о переходе Ловрена в "Зенит"
-
"Боруссия" отклонила первое предложение "МЮ" по Санчо. Клуб предложил 98 млн евро
-
Себастьян Хенесс стал главным тренером "Хоффенхайма"
Лента новостей
-
Стало известно, за сколько "Зенит" купил Ловрена у "Ливерпуля"
-
Семин прокомментировал отставку Луческу из киевского "Динамо"
-
Даниил Уткин признан лучшим игроком "Краснодара" в июле
-
Защитник "Ростова" Чистяков подвел итоги завершившегося сезона
-
1
Gazeta Sporturilor: Луческу покинул киевское "Динамо" через 4 дня после назначения
-
Алексей Миранчук признан лучшим игроком "Локомотива" в июле
-
Салах трогательно попрощался с Ловреном
-
Клопп высказался о переходе Ловрена в "Зенит"
-
Ловрен прокомментировал свой переход в "Зенит"
-
Нобель Арустамян: Лысцов вернется в "Локомотив"
-
Анчелотти считает, что "Милан" обязан продлить контракт с Ибрагимовичем
-
"Ливерпуль" объявил о переходе Ловрена в "Зенит"
-
"Боруссия" отклонила первое предложение "МЮ" по Санчо. Клуб предложил 98 млн евро
-
Себастьян Хенесс стал главным тренером "Хоффенхайма"
-
Дзюба стал лучшим игроком РПЛ по версии игроков и тренеров
-
Каваминга может стать игроком мюнхенской "Баварии"
-
Защитник Чигринский продлил контракт с клубом Карреры
-
ЦСКА опережает "Спартак" в гонке за хавбеком "Уфы" Уруновым
-
Бранислав Иванович близок к переходу в клуб АПЛ
-
Вертонген попрощался с "Тоттенхэмом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17