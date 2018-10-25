Анчелотти считает, что "Наполи" играл лучше ПСЖ

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти подвел итоги матча 3-го тура группового турнира Лиги Чемпионов с ПСЖ (2:2).

Напомним, что гости упустили победу в компенсированное время.

"Мы почти выиграли и довольны игрой, но очень жаль, что упустили победу над 93-й минуте. Мы должны были победить. В последний момент Ди Мария может пробить в девятку – вот что бывает, когда у тебя такой сильный соперник. Думаю, что матч в Неаполе будет решающим для выхода в плей-офф", - отметил наставник. | soccernews.ru