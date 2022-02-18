Анчелотти считает, что поражение от ПСЖ ударило по имиджу "Реала"
Фото твиттер "Реала"
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о гостевом поражении от ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Я разговаривал с президентом клуба. Ему так же больно, как и всем нам. В этой игре пострадал имидж команды. Результат - не самая большая проблема, так как его можно исправить. А вот наши действия на поле были очень плохими.
Критика оправдана, потому что мы играли ужасно. Я беру ответственность на себя. Нужно понять, что произошло, и извлечь из этого уроки. Мы никогда не говорили, что выиграем Лигу Чемпионов. Но мы можем бороться, и через три недели мы сделаем это в ответной встрече. В этом нет сомнений", - приводит слова Анчелотти Marca.
Напомним, что "Реал" уступил ПСЖ со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 94-й минуте. При этом "сливочные" практически не атаковали, нанеся за всю игру три удара по воротам соперника (0 - в створ).
Ответный поединок между командами состоится в Мадриде 9 марта.
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