Анчелотти сдал новый тест на коронавирус

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

До сих пор неизвестно, сможет ли главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти полететь вместе с командой на матч 1\4 финала Лиги чемпионов против "Челси".

Напомним, что итальянский тренер на прошлой неделе сдал положительный тест на коронавирус.

Как сообщает журналист Серхио Киранте, Анчелотти чувствует себя хорошо и ждёт результата ПЦР-теста. Если он будет отрицательным, то Карло полетит на матч с командой уже завтра.

Однако, по информации источника, если результат окажется положительным, то он сдаст ещё один тест завтра, чтобы прибыть в Лондон в день матча.

Игра между "Челси" и "Мадридом" состоится в среду, 6 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

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