Анчелотти сдал отрицательный тест на коронавирус. Итальянец будет на матче с "Челси"

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти сдал отрицательный тест на коронавирус и уже отправился в Лондон, сообщает пресс-служба королевского клуба.

Таким образом, итальянский специалист сможет присутствовать и руководить своей командой в матче 1\4 финала Лиги чемпионов против "Челси".

Напомним, что на прошлой неделе Анчелотти заразился коронавирусом, после чего пропустил гостевой матч с "Сельтой" (2:1) в рамках 30-го тура Ла Лиги.

Игра между "Челси" и "Реалом" состоится сегодня, 6 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

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