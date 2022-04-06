Анчелотти сдал отрицательный тест на коронавирус. Итальянец будет на матче с "Челси"
Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти сдал отрицательный тест на коронавирус и уже отправился в Лондон, сообщает пресс-служба королевского клуба.
Таким образом, итальянский специалист сможет присутствовать и руководить своей командой в матче 1\4 финала Лиги чемпионов против "Челси".
Напомним, что на прошлой неделе Анчелотти заразился коронавирусом, после чего пропустил гостевой матч с "Сельтой" (2:1) в рамках 30-го тура Ла Лиги.
Игра между "Челси" и "Реалом" состоится сегодня, 6 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
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|30
|9
|Вильярреал
|20
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|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14