Анчелотти сделал громкое заявление о целях "Наполи" в следующем сезоне

Новый главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти заявил, что его команда намерена стать чемпионом Италии в следующем сезоне.

"Нашей целью является скудетто. Двадцать дней интенсивных тренировок будут достаточным для победы в чемпионате", - приводит слова Анчелотти Football Italia.

Напомним, что в прошлом сезоне "Наполи" долгое время лидировал, но в итоге занял второе место в Серии А.

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