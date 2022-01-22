Анчелотти сделал важное заявление о будущем Азара в "Реале"

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Анчелотти сделал важное заявление о будущем Азара в "Реале"

Фото твиттер Эдена Азара

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал понять, что вингер Эден Азар не покинет команду летом.

"Азар входит в наши планы на следующий сезон", - цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.

Контракт бельгийца с королевским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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