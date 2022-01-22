Анчелотти сделал важное заявление о будущем Азара в "Реале"
Фото твиттер Эдена Азара
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал понять, что вингер Эден Азар не покинет команду летом.
"Азар входит в наши планы на следующий сезон", - цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.
В текущем сезоне Азар сыграл за "Реал" 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 18 миллионов евро.
Контракт бельгийца с королевским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Не пропустите: "Реал" сделал выбор между Погба, Кессье и Гравенберчем. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Стали известны детали предложения "Зенита" по трансферу Юри Алберто
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" минимально победили в 23-м туре АПЛ
-
Дортмундская "Боруссия" переиграла "Хоффенхайм", "Байер" разгромил "Аугсбург" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги
-
Рангник попросил "Манчестер Юнайтед" избавиться от трёх футболистов
-
Футболисты "Зенита" и "Ботева" подрались в концовке товарищеского матча
Лента новостей
-
"Интер" вырвал победу над "Венецией"
-
Товарищеские матчи: "Ростов" проиграл "Спарте", "Локомотив" сыграл вничью с "Яблонецом"
-
"Байер" объявил о трансфере Азмуна
-
"Лилль" проиграл "Бресту" в матче Лиги 1
-
Стали известны детали предложения "Зенита" по трансферу Юри Алберто
-
Роналду не отметился результативными действиями в трех последних матчах за "Манчестер Юнайтед"
-
"Брентфорд" уступил "Вулверхэмптону". Матч прерывался из-за дрона
-
"Вильярреал" разгромил "Мальорку". Иосифов вышел в концовке матча
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" минимально победили в 23-м туре АПЛ
-
"Боруссия" теряет Холанда
-
Анчелотти сделал важное заявление о будущем Азара в "Реале"
-
Дортмундская "Боруссия" переиграла "Хоффенхайм", "Байер" разгромил "Аугсбург" и другие результаты 20-го тура Бундеслиги
-
Гендиректор "Зенита" прокомментировал драку в конце товарищеского матча с "Ботевом"
-
"Дженоа" и "Удинезе" сильнейшего не выявили
-
Рангник попросил "Манчестер Юнайтед" избавиться от трёх футболистов
-
"Байер" вернулся в гонку за Азмуном
-
Почеттино рассказал о состоянии Месси
-
"Кадис" добыл гостевую победу над "Леванте" в 22-м туре Ла Лиги
-
Футболисты "Зенита" и "Ботева" подрались в концовке товарищеского матча
-
"Зенит" не смог победить болгарский "Ботев" в товарищеском матче
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14