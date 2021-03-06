Анчелотти сделал выбор между Месси и Роналду

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти выбрал между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

"Трудный выбор. Однако учитывая, что я тренировал Роналду на протяжении нескольких лет, я выберу его. У меня хорошие воспоминания о нем, он забил очень много голов при мне. Он всегда очень серьезно и профессионально подходил к своему делу, и я ценю это больше всего.

Он является одним из лучших футболистов, которых я тренировал. Не хочу говорить, что он лучший, так как у меня длинный список игроков, с которыми я работал. Однако он очень высоко, безусловно", - приводит слова Анчелотти Sky Sports.

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