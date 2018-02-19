Анчелотти сделал выбор между ПСЖ и АПЛ

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти, прошлой осенью уволенный из мюнхенской "Баварии", сделал выбор между французским ПСЖ и английской Премьер-Лигой.

Так, по сведениям Mirror, 58-летний специалист исключил свое возвращение на "Парк де Пренс" ввиду того, что продолжить карьеру он планирует в одном из грандов АПЛ. Предпочтительными вариантами трудоустройства для него называются лондонские "Арсенал" и "Челси".

Напомним, "Челси" делает выбор между Луисом Энрике и Анчелотти. | soccernews.ru