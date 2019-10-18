Анчелотти сказал, что "Наполи" планирует победить в этом сезоне Серии А

1 Теги наполикарло анчелотти

Анчелотти сказал, что "Наполи" планирует победить в этом сезоне Серии А

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти сказал, что его команда планирует победить в этом сезоне Серии А. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

"Сейчас мы все делаем правильно. В Лиге Чемпионов мы обыграли лучшую команду, во всех матчах игра четкая, за исключением с "Ювентусом". Мы лидируем в группе Лиги чемпионов, у нас всё отлично. Будем бороться за первое место до самого конца", - сказал Анчелотти.

В чемпионате Италии "Наполи" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Отставание от "Ювентуса" - 6 баллов.

А еще: Анчелотти прокомментировал матч с "Торино"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Aliza17

Оцените мою юную бритую киску - http://kiski.best ❤️­­❤️­­❤️

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры (видео)

"Гранада" минимально обыграла "Осасуну" и поднялась на второе место Примеры (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 7 19
2 Интер Милан Интер Милан 7 18
3 Аталанта Аталанта 7 16
4 Наполи Наполи 7 13
5 Рома Рома 7 12
6 Лацио Лацио 7 11
7 Кальяри Кальяри 7 11
8 Фиорентина Фиорентина 7 11
9 Торино Торино 7 10
10 Хеллас Верона Хеллас Верона 7 9
11 Болонья Болонья 7 9
12 Парма Парма 7 9
13 Милан Милан 7 9
14 Удинезе Удинезе 7 7
15 Сассуоло Сассуоло 6 6
16 Брешия Брешия 6 6
17 СПАЛ СПАЛ 7 6
18 Лечче Лечче 7 6
19 Дженоа Дженоа 7 5
20 Сампдория Сампдория 7 3
Полная таблица

топ-5 тегов