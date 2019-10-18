Анчелотти сказал, что "Наполи" планирует победить в этом сезоне Серии А

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти сказал, что его команда планирует победить в этом сезоне Серии А. Об этом сообщает Corriere dello Sport.



"Сейчас мы все делаем правильно. В Лиге Чемпионов мы обыграли лучшую команду, во всех матчах игра четкая, за исключением с "Ювентусом". Мы лидируем в группе Лиги чемпионов, у нас всё отлично. Будем бороться за первое место до самого конца", - сказал Анчелотти.

В чемпионате Италии "Наполи" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Отставание от "Ювентуса" - 6 баллов.



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