Анчелотти сказал, что "Наполи" планирует победить в этом сезоне Серии А
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти сказал, что его команда планирует победить в этом сезоне Серии А. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
"Сейчас мы все делаем правильно. В Лиге Чемпионов мы обыграли лучшую команду, во всех матчах игра четкая, за исключением с "Ювентусом". Мы лидируем в группе Лиги чемпионов, у нас всё отлично. Будем бороться за первое место до самого конца", - сказал Анчелотти.
В чемпионате Италии "Наполи" занимает 4 место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Отставание от "Ювентуса" - 6 баллов.
А еще: Анчелотти прокомментировал матч с "Торино"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3