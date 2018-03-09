Анчелотти склоняется к работе в "Арсенале"

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Анчелотти склоняется к работе в "Арсенале"

Итальянский специалист Карло Анчелотти может продолжить карьеру в АПЛ.

Как сообщают английские СМИ, тренер проявляет интерес к работе в "Арсенале". В ближайшее время стороны приступят к переговорам.

Отмечается, что Анчелотти хочет получить долгосрочный контракт с "канонирами".

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