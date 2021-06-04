Анчелотти сократил отпуск для игроков "Реала"

Фото твиттер "Реала"

Новый наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти внёс изменения в сроки подготовки команды к следующему сезону.

По информации Marca, итальянец сократил отпуск футболистов на пять дней - они вернутся к работе 7 июля, а не 12-го.

Тренер считает, что такой шаг позволит ему тщательнее оценить игроков, чьё будущее в королевском клубе находится под вопросом.

"Реал" назначил Анчелотти на этой неделе. Стороны заключили контракт до 2024 года. Карло уже возглавлял "бланкос" с 2013-го по 2015-й.

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