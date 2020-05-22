Анчелотти сравнил АПЛ и Серию А
Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти признался, что ему комфортнее работать в Англии, чем в Италии.
"Мне определённо приятнее в АПЛ. Здесь меньше давления со стороны фанатов, лучше атмосфера и больше уважения на стадионах. Что касается Италии, то я не работал там девять лет, и в стране мало что изменилось. Давление всё то же, среди фанатов много насилия. Серия А пытается измениться, но нелегко изменить культуру", - приводит слова 60-летнего специалиста Sky Sports.
В Англии Анчелотти помимо "Эвертона" возглавлял "Челси". В Италии он работал в "Реджане", "Парме", "Ювентусе", "Милане" и "Наполи".
Не пропустите: "Манчестер Сити" в поисках стабильного левого защитника! Зинченко и Менди могут оказаться за спиной португальца из Бундеслиги. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
-
Роналду опубликовал фото тренировки на футбольном поле
-
"Челси" разрешил Канте не тренироваться с командой. Он может пропустить остаток сезона
-
"Славия" и "Городея" обменялись голами в матче чемпионата Беларуси
-
"Челси" назвал "Ювентусу" цену на Эмерсона
-
Рэпер L’One раскритиковал Кикнадзе за последнее интервью
-
Вратарь "Уфы" Беленов назвал трёх самых сложных соперниках в РПЛ
-
Анчелотти сравнил АПЛ и Серию А
-
Вратарь "Челси" Кепа заинтересовал клуб Примеры
-
Слуцкий: "Мой конфликт с Мамаевым выдумал воспалённый мозг человека с пышной шевелюрой"
-
"Тамбов" продлил контракты с дуэтом тренеров
-
Зарплата Сёмина в "Локомотиве" была почти в 4 раза больше, чем у Николича
-
Скончался бывший тренер "Интера" Луиджи Симони
-
Геркус прокомментировал слова Кикнадзе про 18 претендентов на пост тренера "Локомотива"
-
Слуцкий: "Кого Уткин может обидеть, кроме Соловьёва?"
-
В "Ахмате" опровергли госпитализацию Рамзана Кадырова
-
"Ливерпуль" готов продать трёх игроков ради трансфера Вернера
-
2
Артур передумал оставаться в "Барселоне"
-
Гендиректор "Локомотива" назвал момент, когда разногласия с Семиным достигли пика
-
"Мы были ошеломлены": Жена Погребняка прокомментировала заражение футболиста коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18