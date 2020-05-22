Анчелотти сравнил АПЛ и Серию А

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Анчелотти сравнил АПЛ и Серию А

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти признался, что ему комфортнее работать в Англии, чем в Италии.

"Мне определённо приятнее в АПЛ. Здесь меньше давления со стороны фанатов, лучше атмосфера и больше уважения на стадионах. Что касается Италии, то я не работал там девять лет, и в стране мало что изменилось. Давление всё то же, среди фанатов много насилия. Серия А пытается измениться, но нелегко изменить культуру", - приводит слова 60-летнего специалиста Sky Sports.

В Англии Анчелотти помимо "Эвертона" возглавлял "Челси". В Италии он работал в "Реджане", "Парме", "Ювентусе", "Милане" и "Наполи".

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