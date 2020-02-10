Анчелотти сравнил Ришарлисона с Роналду

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти рассказал, что думает о нападающем клуба Ришарлисоне. Об этом сообщает LiverpoolEcho.



"Я любил работать с Криштиану Роналду, так как он был настоящим профессионалом и забивал в каждом матче. Ришарлисон пока не на том уроне, но думаю в "Эвертоне" он всем по душе. Он молод и ему нужно совершенствоваться. Он должен играть более последовательно. Он может стать игроком мирового уровня, но всё зависит только от него", - цитирует Анчелотти LiverpoolEcho.

В этом сезоне Ришарлисон участвовал в 24 матчах АПЛ, забив 9 голов и сделав 5 ассистов.

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