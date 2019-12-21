Анчелотти стал главным тренером "Эвертона"

"Эвертон" объявил о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.

Итальянский специалист заключил с "ирисками" контракт до лета 2024 года.

У руля "Эвертона" 60-летний наставник сменил уволенного ранее португальца Марку Силву.

Последним клубом Анчелотти был "Наполи". Также он ранее возглавлял "Реджану", "Парму", "Ювентус", "Милан", "Челси", ПСЖ, "Реал" и "Баварию".

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