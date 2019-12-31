Анчелотти стал первым с 2002 года тренером "Эвертона", стартовавшим в АПЛ с двух побед

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Анчелотти стал первым с 2002 года тренером "Эвертона", стартовавшим в АПЛ с двух побед

21 декабря "Эвертон" объявил о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера команды.

Под руководством 60-летнего специалиста "ириски" провели два матча в АПЛ и оба выиграли. Сначала команда победила "Бернли" (1:0), а затем "Ньюкасл" (2:1).

Как сообщает Squawka, итальянец стал первым тренером "Эвертона" за последние 17 лет, которому удалось стартовать в Премьер-лиге с двух побед.

В 2002 году аналогичное достижение покорилось шотландцу Дэвиду Мойесу.

Не пропустите: Анчелотти одержал 50-ю победу в АПЛ в 78 матчах. Только четыре тренера сделали это быстрее. | http://soccernews.ru
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