Анчелотти: "Странно, что переход Роналду совпал с моим возвращением в Италию"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус".

" Криштиану Роналду - лучший игрок в мире, я его хорошо знаю, и я знаю, насколько он профессионален. Его приезд станет хорошим преимуществом для итальянского футбола. Странно, что он совпал с моим приездом, и, может быть, через несколько лет мы скажем: "Тем летом прибыли эти двое". Этот трансфер еще больше мотивирует всех соперников "Ювентуса ", - цитирует наставника неаполитанцев Le 10 Sport.

Напомним, агент Роналду сделал громкое заявление по будущему клиента. | soccernews.ru