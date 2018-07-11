Анчелотти: "Странно, что переход Роналду совпал с моим возвращением в Италию"

Теги карло анчелоттинаполикриштиану роналдуювентус

Анчелотти: "Странно, что переход Роналду совпал с моим возвращением в Италию"Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду из мадридского "Реала" в туринский "Ювентус".

"Криштиану Роналду - лучший игрок в мире, я его хорошо знаю, и я знаю, насколько он профессионален. Его приезд станет хорошим преимуществом для итальянского футбола. Странно, что он совпал с моим приездом, и, может быть, через несколько лет мы скажем: "Тем летом прибыли эти двое". Этот трансфер еще больше мотивирует всех соперников "Ювентуса", - цитирует наставника неаполитанцев Le 10 Sport.

Напомним, агент Роналду сделал громкое заявление по будущему клиента. | soccernews.ru

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