Анчелотти: "Толиссо универсальный хавбек с отличным пасом"

Наставник "Баварии" Карло Анчелотти прокомментировал приход в клуб хавбека Корентена Толиссо.

"Толиссо - отличный полузащитник. Он был одним из лучших футболистов центра поля среди всех доступных на трансферном рынке. Он универсальный хавбек, с отличным пасом, умеющий и атаковать, и грамотно выбирать позицию при защитных действиях. Кроме того, я уверен, что он ещё будет серьёзно прогрессировать. У Толиссо хорошие данные для того, чтобы заменить Хаби Алонсо" - приводит слова Анчелотти FourFourTwo.

Напомним, что Толиссо перебрался в "Баварию" этим летом за 42 миллиона евро.

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