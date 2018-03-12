Анчелотти: "Удивлюсь больше, если Буффон решит закончить карьеру"

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти высказался о будущем голкипера туринского "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

" Буффон? Я удивлюсь больше, если он решит закончить карьеру. Я убежден, что Буффон может продолжать играть. Я не знаю сколько времени, год или более, но моя позиция состоит в том, что он может продолжить выступления. Он все еще кажется мотивированным и уверенным в себе ", - цитирует 58-летнего специалиста gianlucadimarzio.com.

Напомним, вчера "Ювентус" выиграл у "Удинезе". | soccernews.ru