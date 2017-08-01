Анчелотти: "В этом году конкуренция в Лиге Чемпионов будет ещё выше"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти высказался о конкуренции в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"В этом году конкуренция в Лиге Чемпионов будет ещё выше, потому что в турнире примут участие некоторые очень серьёзные английские клубы. "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", который, я надеюсь, пройдёт квалификацию. Поэтому победить будет ещё сложнее" - цитирует итальянского специалиста Goal.com.

Напомним, что в последних четырёх розыгрышах Лиги Чемпионов неизменно выигрывали испанские клубы.

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