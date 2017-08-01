Анчелотти: "В этом году конкуренция в Лиге Чемпионов будет ещё выше"
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти высказался о конкуренции в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.
"В этом году конкуренция в Лиге Чемпионов будет ещё выше, потому что в турнире примут участие некоторые очень серьёзные английские клубы. "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Тоттенхэм" и "Ливерпуль", который, я надеюсь, пройдёт квалификацию. Поэтому победить будет ещё сложнее" - цитирует итальянского специалиста Goal.com.
Напомним, что в последних четырёх розыгрышах Лиги Чемпионов неизменно выигрывали испанские клубы.
Не пропустите: Анчелотти опроверг скорый уход Ренату Санчеша. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Статистика не в пользу французов: "Ницца" отправляется в гости к амстердамскому "Аяксу"
-
Преодолеть греческий барьер: ЦСКА принимает АЕК
-
Тяжелый выезд в Швейцарию: киевское "Динамо" попробует сохранить гандикап в матче с "Янг Бойз"
-
"Ливерпуль" разгромил "Баварию" в рамках турнира Audi Cup
-
"Атлетико" побеждает "Наполи" и выходит в финал Audi Cup
Лента новостей
-
"Атлетико" встретится с "Ливерпулем" в финале Audi Cup
-
Статистика не в пользу французов: "Ницца" отправляется в гости к амстердамскому "Аяксу"
-
Преодолеть греческий барьер: ЦСКА принимает АЕК
-
Клопп: "У Старриджа повреждение бедра"
-
Ла Лига пытается помешать переходу Неймара в ПСЖ
-
Форвард "Реала" может перейти в "Хетафе"
-
Переход Нойштедтера в "Спартак" может сорваться из-за трансфера Кьяера в "Севилью"
-
Негредо близок к переходу в "Бешикташ"
-
"Реал" отказал "Роме" в трансфере Васкеса
-
"Зенит" подарил клубную атрибутику автору соломенной "Санкт-Петербург Арены"
-
Бывший игрок "Спартака" перешел в "Альмерию"
-
Гинер: "Еременко? Никто специально не толкает взрослого человека на какие-то поступки"
-
Роналду: "Мое сияние ставит людей в некомфортное положение"
-
Кака встретился с игроками "Реала"
-
Тяжелый выезд в Швейцарию: киевское "Динамо" попробует сохранить гандикап в матче с "Янг Бойз"
-
Мустафи: "Мой худший период в карьере был в "Эвертоне"
-
"Бавария" - "Ливерпуль" - 0:3 (обзор)
-
"Ростов" ищет нападающего и интересуется Чопом, Баэбеком и Аментеросом
-
"Ливерпуль" разгромил "Баварию" в рамках турнира Audi Cup
-
"Зенит" подпишет еще одного аргентинца