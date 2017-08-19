Анчелотти: "В матче с "Байером" оборонялись не лучшим образом"
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти подвёл итоги матча первого тура немецкой Бундеслиги против "Байера".
"Это был тяжёлый матч. Мы забили быстрый гол, но потом оборонялись не лучшим образом. Мы оставляли между линиями слишком много свободного пространства. Такое на данном этапе происходит. Мы должны улучшить этот компонент" - цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.
Не пропустите видеообзор матча "Бавария" – "Байер". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|1
|3
|2
|Бавария Мюнхен
|1
|3
|3
|Герта
|1
|3
|4
|Шальке
|1
|3
|5
|Ганновер 96
|1
|3
|6
|Гамбург
|1
|3
|7
|Хоффенхайм
|1
|3
|8
|Боруссия Менхенгладбах
|0
|0
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|0
|0
|10
|Фрайбург
|0
|0
|11
|Кельн
|0
|0
|12
|Аугсбург
|1
|0
|13
|Майнц 05
|1
|0
|14
|Вердер Бремен
|1
|0
|15
|Байер Леверкузен
|1
|0
|16
|РБ Лейпциг
|1
|0
|17
|Штутгарт
|1
|0
|18
|Вольфсбург
|1
|0