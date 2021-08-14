Анчелотти верит в победу "Реала" в Лиге Чемпионов

Фото твиттер Карло Анчелотти

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался об амбициях своей команды в стартовавшем сезоне.

"Я ожидаю серьёзной конкуренции в чемпионате. Здесь много сильных команд, и мне это нравится. Есть "Барселона", "Атлетико", "Севилья". Победа в Ла Лиге была бы очень важна для нас.

Что касается Лиги Чемпионов, то у нас есть шансы выиграть её. Это правда, что другие клубы качественно усилились. Однако наш состав очень силён и глубок, ему по силам конкурировать с любой командой мира", - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что сезон для "Реала" стартует сегодня гостевым матчем против "Алавеса". Начало игры - в 23:00 мск.

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