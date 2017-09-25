Анчелотти: "Верратти использовал "Барселону", чтобы улучшить свой контракт"
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти остался недоволен поведением полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти, которым летом интересовалась каталонская "Барселона".
"Мне не нравятся такие вещи, такое поведение. Во время трансферного рынка многие игроки хотят уйти, но я не знаю, действительно ли они хотят покинуть свой клуб или же просто улучшить свой контракт. Верратти хотел улучшить свой контракт. Я знаю его", - цитирует наставника "Баварии" El Mundo Deportivo.
Напомним, из-за трансфера Неймара под угрозой продажи оказались сразу шесть игроков ПСЖ. | soccernews.ru
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|Валенсия
|6
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|Леганес
|6
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|Леванте
|5
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|Бетис
|5
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|Хетафе
|6
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|11
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|Эспаньол
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|Сельта Виго
|6
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|7
|15
|Лас Пальмас
|6
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|16
|Эйбар
|6
|6
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|Жирона
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|6
|4
|19
|Малага
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|20
|Алавес
|6
|0