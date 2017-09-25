Анчелотти: "Верратти использовал "Барселону", чтобы улучшить свой контракт"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Карло Анчелотти остался недоволен поведением полузащитника французского ПСЖ Марко Верратти, которым летом интересовалась каталонская "Барселона".

" Мне не нравятся такие вещи, такое поведение. Во время трансферного рынка многие игроки хотят уйти, но я не знаю, действительно ли они хотят покинуть свой клуб или же просто улучшить свой контракт. Верратти хотел улучшить свой контракт. Я знаю его ", - цитирует наставника "Баварии" El Mundo Deportivo.

Напомним, из-за трансфера Неймара под угрозой продажи оказались сразу шесть игроков ПСЖ. | soccernews.ru