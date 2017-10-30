Анчелотти: "Видеоповторы ввели слишком поздно"

Теги бавария мюнхенкарло анчелотти

Анчелотти: "Видеоповторы ввели слишком поздно"

Бывший главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти считает, что вводить видеотехнологии в футбол необходимо было раньше.

"Их ввели слишком поздно, нужно было раньше. Только дурак думает, что они не нужны. Видеоповторы решают много проблем, разногласий, споров вокруг судей. К счастью, систему будут использовать на ближайшем Чемпионате Мира" - цитирует Анчелотти Football Italia.

Напомним, что ранее видеоповторы применялись на Кубке Конфедераций-2017, а в этом сезоне используются в Бундеслиге и Серии А.

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