Анчелотти, возможно, покинет "Наполи" после матча с "Генком"
Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти, вероятно, покинет клуб после сегодняшнего матча Лиги чемпионов с "Генком" (3:0, второй тайм).
По словам журналиста Джанлуки Ди Марцио, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом хочет расстаться с 60-летним специалистом из-за неудовлетворительных результатов команды.
Заменой Анчелотти может стать Дженнаро Гаттузо, который уже согласовал с "Наполи" полутора годовой контракт.
Напомним, что до матча с "Генком" неаполитанцы не могли одержать победу на протяжении 9 матчей.
А еще: Спаллетти может возглавить "Фиорентину" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Семак поделился ожиданиями от встречи с "Бенфикой"
-
1
"Ливерпуль" в гостевом матче Лиги Чемпионов обыграл "Зальцбург"
-
1
"Наполи" разгромил "Генк" и прошел в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Сарри рассказал, чего ожидает от матча с "Байером"
-
Симеоне прокомментировал предстоящий матч с "Локомотивом"
-
1
Анчелотти, возможно, покинет "Наполи" после матча с "Генком"
-
Кержаков и Дзюба - в старте "Зенита" на матч с "Бенфикой"
-
1
Спаллетти не возглавит "Наполи"
-
АЕК представил Карреру
-
"Вест Хэм" намерен уволить главного тренера Пеллегрини
-
1
Голкипер "Генка" стал самым молодым вратарём в истории Лиги Чемпионов
-
Семин заявил, что хотел бы видеть Сычева в "Локомотиве"
-
"Тоттенхэм" отправился на матч с "Баварией" без ряда основных футболистов
-
Сёмин прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию
-
Крыховяк сказал, что "Локомотив" готов к матчу с "Атлетико"
-
"Арсенал" нацелился на тренера Паулу Соуза
-
Червиченко прокомментировал новость о завершении карьеры Сычевым
-
Дом Милинковича-Савича ограбили на 100 тысяч евро
-
"Зенит" из-за автогола проиграл "Бенфике" в Юношеской лиге УЕФА
-
2
Тухель высказался о конфликте с Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|15
|38
|2
|Ювентус
|15
|36
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Кальяри
|15
|29
|5
|Рома
|15
|29
|6
|Аталанта
|15
|28
|7
|Наполи
|15
|21
|8
|Парма
|15
|21
|9
|Торино
|15
|20
|10
|Милан
|15
|20
|11
|Хеллас Верона
|15
|18
|12
|Болонья
|15
|16
|13
|Фиорентина
|15
|16
|14
|Сассуоло
|14
|15
|15
|Лечче
|15
|15
|16
|Удинезе
|15
|15
|17
|Сампдория
|15
|12
|18
|Дженоа
|15
|11
|19
|Брешия
|14
|10
|20
|СПАЛ
|15
|9