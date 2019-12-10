Анчелотти, возможно, покинет "Наполи" после матча с "Генком"

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти, вероятно, покинет клуб после сегодняшнего матча Лиги чемпионов с "Генком" (3:0, второй тайм).

По словам журналиста Джанлуки Ди Марцио, президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентисом хочет расстаться с 60-летним специалистом из-за неудовлетворительных результатов команды.

Заменой Анчелотти может стать Дженнаро Гаттузо, который уже согласовал с "Наполи" полутора годовой контракт.

Напомним, что до матча с "Генком" неаполитанцы не могли одержать победу на протяжении 9 матчей.

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