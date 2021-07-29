Анчелотти все еще хочет видеть в "Реале" Ришарлисона
Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен
Нападающий сборной Бразилии и "Эвертона" Ришарлисон может перейти в мадридский "Реал".
Как сообщает издание Deportes Cuatro, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти высокого мнения о бразильце, так как под его руководством в "Эвертоне" он показывал отличную игру.
По информации источника, наставник не верит в нападающих Луку Йовича и Мариано Диаса, поэтому хочет видеть в команде бразильского форварда.
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|6
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|Арсенал Лондон
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|36
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|Саутгемптон
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|27
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|17
|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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