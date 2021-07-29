Анчелотти все еще хочет видеть в "Реале" Ришарлисона

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Анчелотти все еще хочет видеть в "Реале" РишарлисонаФото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Нападающий сборной Бразилии и "Эвертона" Ришарлисон может перейти в мадридский "Реал".

Как сообщает издание Deportes Cuatro, главный тренер "сливочных" Карло Анчелотти высокого мнения о бразильце, так как под его руководством в "Эвертоне" он показывал отличную игру.

По информации источника, наставник не верит в нападающих Луку Йовича и Мариано Диаса, поэтому хочет видеть в команде бразильского форварда.

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