Анчелотти встретился с Геркусом

Известный итальянский тренер Карло Анчелотти встретился с президентом московского "Локомотива" Ильей Геркусом.

Как информирует Газета.ру, клубный босс "железнодорожников" посетил Апеннины, где и встретился с 58-летним специалистом. Однако на встрече Анчелотти и Геркус обсуждали не возможную работу итальянца в России, а потенциальные приобретения "без пяти минут" чемпиона России.

Напомним, в "Локомотиве" прокомментировали возможное назначение Анчелотти на пост главного тренера команды. | soccernews.ru