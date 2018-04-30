Анчелотти встретился с Геркусом

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Анчелотти встретился с ГеркусомИзвестный итальянский тренер Карло Анчелотти встретился с президентом московского "Локомотива" Ильей Геркусом.

Как информирует Газета.ру, клубный босс "железнодорожников" посетил Апеннины, где и встретился с 58-летним специалистом. Однако на встрече Анчелотти и Геркус обсуждали не возможную работу итальянца в России, а потенциальные приобретения "без пяти минут" чемпиона России.

Напомним, в "Локомотиве" прокомментировали возможное назначение Анчелотти на пост главного тренера команды. | soccernews.ru

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