Анчелотти вышел на второе место среди тренеров по числу гостевых побед в Лиге Чемпионов

Наставник "Наполи" Карло Анчелотти благодаря гостевой победе над "Ред Булл Зальцбургом" приблизился к рекорду Лиги Чемпионов.

60-летний итальянец выиграл в выездном матче самого престижного еврокубкового турнира в 32-й раз в тренерской карьере.

По этому показателю Анчелотти обошёл экс-рулевого лондонского "Арсенала" Арсена Венгера (31).

Лидирует в данном рейтинге легендарный сэр Алекс Фергюсон, который с "Манчестер Юнайтед" одержал 39 гостевых побед.

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