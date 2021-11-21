Анчелотти высказался о Бэйле
Фото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о валлийском форварде команды Гарете Бэйле в преддверии матча против "Гранады" в 14-м туре Ла Лиги.
"Ситуация с Бэйлом была достаточно прозрачной. Ему разрешили ехать в сборную, там его состояние оценили, он сыграл и получил травму. Возможно, оценка была недостаточно точной. Теперь нам нужно добиться его выздоровления, потому что мы верим, что он может быть полезен нам в этом сезоне.
Очевидно, у Бэйла особое отношение к сборной Уэльса, но он хочет играть и за "Реал". Ему не терпится вернуться на поле", – сказал Анчелотти.
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14