Анчелотти высказался о Бэйле

Теги реал мадридгарет бэйлкарло анчелотти

Анчелотти высказался о БэйлеФото: инстаграм Бэйла/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о валлийском форварде команды Гарете Бэйле в преддверии матча против "Гранады" в 14-м туре Ла Лиги.

"Ситуация с Бэйлом была достаточно прозрачной. Ему разрешили ехать в сборную, там его состояние оценили, он сыграл и получил травму. Возможно, оценка была недостаточно точной. Теперь нам нужно добиться его выздоровления, потому что мы верим, что он может быть полезен нам в этом сезоне.

Очевидно, у Бэйла особое отношение к сборной Уэльса, но он хочет играть и за "Реал". Ему не терпится вернуться на поле", – сказал Анчелотти.

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