Анчелотти высказался о Кумане и Фати

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Анчелотти высказался о Кумане и ФатиФото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о наставнике "Барселоны" Рональде Кумане и их форварде Ансу Фати перед "Эль Класико".

Рональд Куман?

"Я пошел в "Эвертон" после него, я его не знаю, но его хвалят. Тренировать "Барселону" сейчас не так просто, потому что команда меняется, но я думаю, что они становятся лучше".

Ансу Фати?

"Он отличный игрок, он постоянно совершенствуется, он очень важен для них. Один из лучших молодых игроков мира", - сказал итальянский специалист.

Матч между "Барселоной" и "Реалом" пройдет в воскресенье, 24 октября. Начало встречи запланировано на 17:15 (мск).

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