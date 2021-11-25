Анчелотти высказался о победе "Реала" над "Шерифом"

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Анчелотти высказался о победе "Реала" над "Шерифом"

Фото твиттер "Реала"

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти дал комментарии по итогам матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Шерифа".

"Сливочные" на выезде разгромили соперника со счётом 3:0 и гарантировали себе путёвку в плей-офф турнира.

"Мы на верном пути - мне нравится, как играем. Команда в хорошей форме: все физически подготовлены. Нам важно финишировать на первом месте, и мы будем стремиться закончить групповой этап так же, как его начали", - цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

7 декабря "Реал" примет миланский "Интер" в заключительном туре ЛЧ. Мадридцам достаточно сыграть вничью, чтобы выйти из группы с первого места.

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