Анчелотти высказался о победном матче "Эвертона" над "Тоттенхэмом"
Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о победном матче 1-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (1:0).
"Футболистам, которые умеют играть, не нужно много времени на адаптацию. Хамес знает, что ему нужно делать.
Я просто сказал игрокам показать свой уровень, это они и сделали. У нас было хорошее сочетание в полузащите. В прошлом сезоне у нас были игроки, которые хорошо владели мячом, но играть нужно и без мяча", - заявил Анчелотти.
В следующем туре АПЛ "Эвертон" сыграет с "Вест Бромвичем".
А еще: "Тоттенхэм" Моуринью проиграл "Эвертону" в матче АПЛ| http://soccernews.ru
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