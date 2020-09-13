Анчелотти высказался о победном матче "Эвертона" над "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти высказался о победном матче 1-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (1:0).

"Футболистам, которые умеют играть, не нужно много времени на адаптацию. Хамес знает, что ему нужно делать.

Я просто сказал игрокам показать свой уровень, это они и сделали. У нас было хорошее сочетание в полузащите. В прошлом сезоне у нас были игроки, которые хорошо владели мячом, но играть нужно и без мяча", - заявил Анчелотти.

В следующем туре АПЛ "Эвертон" сыграет с "Вест Бромвичем".

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