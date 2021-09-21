Анчелотти высказался о положении Асенсио в "Реале"

Теги карло анчелоттимарко асенсиореал мадрид

Анчелотти высказался о положении Асенсио в "Реале"Фото: инстаграм Асенсио/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал информацию о недовольстве полузащитника Марко Асенсио своим положением в команде.

"Ситуация Асенсио? Я думаю, что все игроки знают свое место в команде, было бы ненормально, если бы он был доволен своей ситуацией. 

Иско недоволен? Это хорошо, Йович недоволен? Это хорошо - мне не нравится, когда мои игроки счастливы, когда они не играют", - сказал итальянский тренер на пресс-конференции перед матчем с "Мальоркой".

 Встреча между "Реалом" и "Мальоркой" пройдет завтра, в 23:00 (мск).

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