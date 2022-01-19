Анчелотти высказался о положении Азара в "Реале"

Фото: инстаграм Азара\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти рассказал о ситуации бельгийского полузащитника команды Эдена Азара в преддверии матча с "Эльче" в рамках 1\8 финала Кубка Короля.

"Азар? Ничего не произошло. Между игроками идет конкуренция, и я выбираю лучших для игры. Он должен подождать. Качества Бэйла и Азара могут нам очень помочь. Надеюсь, они пригодятся во второй части сезона.

Если Азару придется сделать еще одну операцию? Я ничего об этом не знаю, Азар не говорил об этом с нашими врачами", - сказал итальянский специалист.

Игра между "Эльче" и "Реалом" состоится уже завтра, 20 января. Начало встречи запланировано на 21:00 (мск).

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