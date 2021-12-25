Анчелотти высказался о полузащите "Реала"

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о линии полузащиты королевского клуба.

– Если игру Модрича можно назвать потрясающей, то так же высоко можно отозваться и о его партнерах: Кроосе и Каземиро. Если без хвастовства – считаете ли вы, что у вас лучшая полузащита в мире?

– Да, так и есть. Эта троица образует лучшую полузащиту в мире на данный момент.

У Модрича, Крооса и Каземиро столько опыта, они настолько хорошо играют в футбол, что это просто невероятно. К тому же они хорошо друг друга дополняют. Когда все трое на поле, никто с ними не сравнится, – сказал итальянский специалист.

Также не пропустите: "Интер" зимой может подписать капитана "Торино". | http://soccernews.ru