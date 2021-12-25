Анчелотти высказался о полузащите "Реала"
Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о линии полузащиты королевского клуба.
– Если игру Модрича можно назвать потрясающей, то так же высоко можно отозваться и о его партнерах: Кроосе и Каземиро. Если без хвастовства – считаете ли вы, что у вас лучшая полузащита в мире?
– Да, так и есть. Эта троица образует лучшую полузащиту в мире на данный момент.
У Модрича, Крооса и Каземиро столько опыта, они настолько хорошо играют в футбол, что это просто невероятно. К тому же они хорошо друг друга дополняют. Когда все трое на поле, никто с ними не сравнится, – сказал итальянский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14