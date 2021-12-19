Анчелотти высказался о ПСЖ в качестве соперника "Реала"

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнение о сопернике королевского клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов, которым стал ПСЖ.

"Нам не повезло, но нужно сосредоточиться на этом противостоянии – оно будет тяжелым.

Будет здорово сыграть против одной из лучших команд Европы. Будет тяжелая и захватывающая игра", – сказал итальянский специалист.

Первый матч между клубами состоится 15 февраля в Париже, ответный – 9 марта в Мадриде.

Также не пропустите: Одил Ахмедов объявил о завершении карьеры. | http://soccernews.ru