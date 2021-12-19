Анчелотти высказался о ПСЖ в качестве соперника "Реала"
Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнение о сопернике королевского клуба в 1/8 финала Лиги чемпионов, которым стал ПСЖ.
"Нам не повезло, но нужно сосредоточиться на этом противостоянии – оно будет тяжелым.
Будет здорово сыграть против одной из лучших команд Европы. Будет тяжелая и захватывающая игра", – сказал итальянский специалист.
Первый матч между клубами состоится 15 февраля в Париже, ответный – 9 марта в Мадриде.
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|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14