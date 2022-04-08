Анчелотти высказался о роли Бензема в случае трансферов Мбаппе и Холанда

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Анчелотти высказался о роли Бензема в случае трансферов Мбаппе и Холанда

Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о Кариме Бензема, а также высказался о его роли в случае трансферов Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда и прокомментировал его сравнение с Марко ван Бастеном.

"У него долгая карьера, и он продолжает прогрессировать, развиваться. Он стал лучше на поле и за его пределами, как лидер. Он всегда был хорошим игроком, но сейчас стал лидером.

Приход не Мбаппе и Холанда? Его возраст ничего не меняет. В будущем он останется одним из важнейших футболистов команды, кто бы ни был его партнером.

Сравнение с ван Бастеном? Очень трудно сравнивать игроков из разных эпох. Думаю, Карим был бы рад сравнениям с Марко, а Марко был бы рад сравнениям с Каримом", – сказал итальянский специалист.

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