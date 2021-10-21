Анчелотти высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"

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Анчелотти высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о форварде команды Кариме Бензема.

– Теперь это игрок с более ярко выраженными лидерскими качествами, с более сильным характером. Это видно и во время матчей, и за пределами поля. Он чувствует, что важен. И это абсолютная правда. Нам повезло иметь в составе лидера с таким мастерством.

Бензема – лидер. И он подает пример другим, а не только лишь говорит.

– Как вы считаете, Бензема получит "Золотой мяч"?

– Я не знаю, возьмет ли Карим этот приз. Это не зависит ни от него, ни от нас. Это зависит от оценки, которую ему дадут другие люди.

Я думаю, что Бензема заслужил "Золотой мяч" своей игрой в прошлом году и сейчас, – заявил итальянский специалист.

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