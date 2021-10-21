Анчелотти высказался о шансах Бензема на "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Бензема/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о форварде команды Кариме Бензема.
– Теперь это игрок с более ярко выраженными лидерскими качествами, с более сильным характером. Это видно и во время матчей, и за пределами поля. Он чувствует, что важен. И это абсолютная правда. Нам повезло иметь в составе лидера с таким мастерством.
Бензема – лидер. И он подает пример другим, а не только лишь говорит.
– Как вы считаете, Бензема получит "Золотой мяч"?
– Я не знаю, возьмет ли Карим этот приз. Это не зависит ни от него, ни от нас. Это зависит от оценки, которую ему дадут другие люди.
Я думаю, что Бензема заслужил "Золотой мяч" своей игрой в прошлом году и сейчас, – заявил итальянский специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14