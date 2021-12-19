Анчелотти высказался о ситуации с коронавирусом к "Реале"

Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о ситуации с коронавирусом в королевском клубе перед матчем с "Кадисом" в 18-м туре Ла Лиги.

"Мы никогда не думали о переносе игр из-за коронавируса. Во-первых, наш состав способен справиться с нынешними потерями. Во-вторых, я думаю, что футболу и обществу в целом приходится сосуществовать с вирусом, но он уже не так силен, как прежде. Мы должны быть осторожны, но работу мы продолжим. В этом плане клуб очень требователен и организует тестирование каждый день. Но надо смотреть вперед", - сказал итальянский специалист.

Напомним, что в стане "сливочных" зафиксировано 6 случаев заражения коронавирусом: Марсело, Модрич, который через два дня сдал отрицательный тест, Асенсио, Лунин, Бэйл и помощник главного тренера Давиде Анчелотти.

Игра между "Реалом" и "Кадисом" состоится уже сегодня. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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