Анчелотти высказался о ситуации с Луниным в "Реале"
Фото: инстаграм Андрея Лунина/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о ситуации с украинским вратарем Андреем Луниным, который не получает игровую практику в клубе.
"Лунину необходимо прогрессировать, хотя он и сейчас хорошо играет. Я обещал ему, что он получит определенное количество игрового времени. Но нужно понимать, что у нас есть Тибо Куртуа, а он является одним из лучших вратарей в мире. Лунин также хороший голкипер. Я не сомневаюсь, что его ждет успешная карьера", - сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Шахтером".
В нынешнем сезоне 22-летний Лунин не провел за "Реал" ни одного матча. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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