Анчелотти высказался о ситуации с Модричем

Фото: инстаграм Модрича/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о ситуации с полузащитником Лукой Модричем, который сдал положительный тест на коронавирус, а через два дня его тест показал отрицательный результат, однако его самочувствие не позволяет ему тренироваться и играть.

"Нам нужно больше ясности в вопросе Модрича. Лука на данный момент не может тренироваться из-за того, что плохо себя чувствует, несмотря на отрицательный тест.

Модрич не тренируется, а мы должны надеяться на то, что ему стало лучше. Это медицинская проблема", - сказал итальянский специалист.

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