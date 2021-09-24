Анчелотти высказался о ситуации в "Барселоне"

Теги реал мадридбарселонакарло анчелотти

Анчелотти высказался о ситуации в "Барселоне"Фото: инстаграм Анчелотти/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции перед субботним матчем с "Вильярреалом" поделился мнением о ситуации, которая сложилась в стане "Барселоны".

"Барселона"? Я не счастлив, когда у команды не все хорошо работает.

Не важно, "Барса" это или кто-то другой", - сказал итальянский специалист.

Напомним, что сейчас главный тренер "Барселоны" Рональд Куман, по заверению большинства СМИ, находится на грани увольнения.

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