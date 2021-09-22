Анчелотти высказался о состоянии Азара
Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти высказался о физическом состоянии бельгийского нападающего команды Эдена Азара.
"Мы постоянно оцениваем физическое состояние Эдена.
Он был в полном порядке после игры в Валенсии. Он провел хороший матч", - сказал итальянский специалист.
В матче с "Валенсией" Азар был заменен в середине второго тайма. "Реал" выиграл тот матч благодаря двум голам в конце от Винисиуса и Бензема.
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