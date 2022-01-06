Анчелотти высказался о состоянии Бэйла

Фото: инстаграм Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти поделился мнением о валлийском нападающем Гарете Бэйле.

"У Бэйла нет травмы, но он не в лучшем состоянии. Гарет предан клубу, но он чувствует себя не комфортно. Мы должны понимать, что он боится получить травму, так как у него осталось шесть месяцев до конца контракта. Надеюсь, что он сможет сыграть с "Валенсией" или в Суперкубке Испании", - приводит слова Анчелотти Marca.

В нынешнем сезоне 32-летний Бэйл провел за "Реал" три матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

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